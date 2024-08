Corinthians encaminha venda de Wesley ao time de Cristiano Ronaldo; veja valores

O Corinthians está perto de concluir a venda do jovem atacante Wesley, 19 anos, para o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Os valores do negócio são de 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões na cotação atual) mais 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) em bônus.

Apesar de ainda não confirmar a venda, o clube paulista afirma que as partes estão em negociação. Por conta disso, o jogador foi liberado da partida contra o Fortaleza que acontece neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

Corinthians encaminha venda de Wesley ao time de Cristiano Ronaldo Foto: Alex Silva/Estadao

No início deste ano o atacante despertou o interesse de outros clubes. O West Ham, da Inglaterra, preparou uma investida de 15 milhões de euros (R$ 82,6 milhões) por 80% dos direitos do jogador. O Real Bétis, da Espanha, também demonstrou interesse, mas nenhum dos negócios avançou.

Promessa do Terrão

Jogador que mais disputou partidas pelo clube paulista esse ano, 47, Wesley foi revelado pelo clube, e ganhou destaque com boas atuações. O contrato do jogador com o Corinthians foi renovado em agosto de 2023, com validade até 31 de agosto de 2027. O Corinthians tem 70% dos direitos do atleta, enquanto os 30% são do estafe do jogador.