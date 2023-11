ASICS é a nova patrocinadora do Comitê Paralímpico Brasileiro

A ASICS acaba de divulgar, a marca japonesa é a nova patrocinadora do Comitê Paralímpico Brasileiro. A parceria se inicia já este ano nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, e vai até os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Para o primeiro evento, o patrocínio inclui o tênis GEL-Meteora que será utilizado por toda a delegação composta por 324 atletas - a cerimônia de abertura será em 17 de novembro-, e para os Jogos Paralímpicos inclui uniforme completo com vestuário, calçado e acessórios para a delegação e vestuários para as modalidades de atletismo e vôlei sentado. A marca também patrocina os paratletas Gustavo Carneiro, Luiza Fiorese, Vinicius Rodrigues e Edwarda Oliveira (foto abaixo).

Foto: George Gargiulo / 360+

"É com grande orgulho e entusiasmo que anunciamos nossa parceria com o CPB, reforçando ainda mais os valores da ASICS e o compromisso que temos em trazer para todas as esferas nossa filosofia de uma mente sã em um corpo são. Acreditamos que o esporte é uma plataforma poderosa para inspirar, unir e promover a inclusão. Apoiar o esporte e os atletas paralímpicos é fundamental para que consigamos traduzir de fato essa mensagem em ações concretas. Estamos ansiosos para fazer parte dessa jornada e contribuir para o sucesso contínuo do movimento paralímpico no Brasil", comenta Alexandre Fiorati, presidente e CEO da ASICS América Latina.

Em passagem pelo Brasil no final de outubro, o CEO e Presidente ASICS Corporation, Yasuhito Hirota visitou as instalações do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. "Fiquei muito impressionado com a qualidade do centro de treinamento e estou com grande expectativa para receber o comitê em Kobe, onde fica o centro de pesquisa da ASICS, durante o Campeonato Mundial de Atletismo, em maio de 2024", comenta Hirota (foto abaixo).

Foto: Asics

Essa parceria visa, além de promover a inclusão e a excelência esportiva, oferecer suporte essencial aos atletas paralímpicos do Brasil fornecendo equipamentos de alta qualidade e recursos para ajudá-los a alcançarem seu máximo desempenho enquanto competem em nível internacional.

"O Comitê Paralímpico Brasileiro tem por premissa se aliar aos maiores players do mercado e este vínculo com a ASICS ratifica nossa vocação de estarmos entre os melhores do mundo. A técnica, força, resistência, habilidade, resiliência dos atletas paralímpicos brasileiros aliados aos produtos da ASICS resultam numa união incrível que, temos certeza, renderá ótimos frutos para todos nós do movimento paralímpico", disse Mizael Conrado, eleito melhor jogador do mundo de futebol de cegos em 1998, bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008) e Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.