Maratona de revezamento nova no calendário e em homenagem a João Paulo Diniz

Minha primeira corrida de rua foi em 1999, uma Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar. Nela, vi um pelotão muito marcante - a família Diniz correndo junta, mais atletas de ponta, com João Paulo puxando a turma. Esta maratona de revezamento foi a primeira prova de vários corredores. Esse tipo de prova é ideal para quem está começando no mundo running e para se divertir com os amigos e amigas. E agora, a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) une o setor supermercadista para a Maratona de Revezamento ABRAS - Troféu João Paulo Diniz, em homenagem ao triatleta e empresário que fez a passagem no ano passado. A prova será realizada nos dias 15 e 16 de abril de 2023, no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP), em São Paulo. A ideia é reunir o setor e também o público geral, a expectativa é atrair 5 mil participantes. As modalidades são dupla, quarteto, octeto. E há também a prova infantil.

"A competição destaca o legado da família Diniz no incentivo ao esporte, no acesso democrático a todos os colaboradores e ao João Paulo pelo pioneirismo na modalidade revezamento", explicou Márcio Milan, vice-presidente da ABRAS. Durante a carreira, João Paulo Diniz foi apaixonado por esportes, incentivador e fomentador dos valores do trabalho em equipe e permitiu a todos os colaboradores, sem distinção de cargo ou posição dentro da empresa, o acesso ao esporte de qualidade e fez da maratona de revezamento sua modalidade preferida. O revezamento, idealizado por João Paulo no início da década de 90, deu origem à maior Maratona de Revezamento da América Latina que reuniu mais de 25 mil atletas. Na foto acima: Márcio, o influenciador Antonio Colucci (Resgate do Atletismo e Sempre Correndo) e Joel Oliveira, presidente da Federação Paulista de Atletismo.

Antes de chegar à vice-presidência da ABRAS, Milan foi um dos colaboradores do GPA que se envolveram com o esporte. Após um mês de treino, fez a sua primeira maratona, em Blumenau, em 1995. Não parou de correr e colecionou 49 maratonas e 10 ultramaratonas. Com incentivo da empresa supermercadista, conseguiu o feito inédito ao se tornar o primeiro brasileiro a completar a Comrades Marathon, na África do Sul. Ao lado de João Paulo Diniz, Milan, disputou corridas, provas de triathlon (nadar, correr e pedalar). Hoje, aos 74 anos, se prepara para atravessar os Estados Unidos da Costa Leste à Costa Oeste sob a bicicleta pela 17ª vez, em uma tradicional prova de ciclismo - Race Across The America.

SERVIÇO

Corrida ABRAS KIDS - Sábado - 15 de abril

Nascidos entre 2017 a 2020 - 50m (de 3 a 6 anos) Nascidos entre 2015 a 2016 - 100m (de 7 a 8 anos) Nascidos entre 2013 a 2014 - 200m (de 9 a 10 anos) Nascidos entre 2011 a 2012 - 300m (de 11 a 12 anos).

largada às 9 horas (crianças 3 a 6 anos), 9h40 (crianças 7 a 8 anos), 10h15 (crianças 9 a 10 anos) e 10h30 (crianças 11 a 12 anos) Local: CEPEUSP - Centro de Práticas Esportivas da USP - Pista de Atletismo

Maratona ABRAS de Revezamento - Troféu João Paulo Diniz - Domingo - 16 de abril

Duplas (masculino, feminino, misto) - distância total de 42 km, sendo duas voltas de 10,5 km por atleta. Quartetos (masculino, feminino, misto) - distância de 42 km, sendo uma volta de 10,5 km por atleta. Octetos (masculino, feminino, misto) - distância de 42 km, sendo uma volta de 5,25 km por atleta.

Data: 16/04/2023 - largada às 6 horas Local: CEPEUSP - Centro de Práticas Esportivas da USP Lotes de inscrições, a partir de R$99,90, no site: maratona.abras.com.br Organização: Cia de Eventos