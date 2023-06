Marlei Willers, a corredora amadora que quebrou o recorde gaúcho da maratona

Aos 45 anos, Marlei Willers está em plena forma e começa a colher os frutos de muito treinamento e disciplina. Ela foi apresentada à corrida de rua há seis anos, pelo primo, e logo de cara se destacou. Para ter mais tempo para os treinos, pediu demissão e começou a empreender em um serviço de comida caseira congelada, que prepara na garagem de casa. Venceu as três primeiras maratonas: Fila, Curitiba e Porto Alegre. Nesta última, quebrou o recorde gaúcho que já durava 15 anos. Detalhe, ela é uma corredora amadora.

"Nunca, nem nos meus melhores sonhos, imaginei chegar nesse nível que eu estou; as coisas foram acontecendo, fui me cercando de boas pessoas e aproveitando as oportunidades", contou Marley, que foi recepcionada em grande estilo, no retorno da Maratona de Porto Alegre (4 de junho) a Morro Reuter, onde mora desde os 15 anos, com direito a desfilo no carro dos Bombeiros.

Ela nasceu no interior do Paraná, os pais são agricultores. Para sair da roça, Marlei se mudou para o Rio Grande do Sul, para estudar. "Não sou atleta profissional, mas tenho sim um patrocínio da Fila e de mais cinco empresários, inclusive de Dois Irmãos (cidade a 5km de Morro Reuter, onde ela treina). No entanto, inconscientemente, me preparei uma vida toda para ser uma atleta sem mesmo eu saber o porquê. Sempre fui muito amante do esporte, joguei futsal por muito tempo, joguei vôlei, sempre fui na academia e caminhava todos os dias", destacou a campeã.

Marlei Willers marcou época na Maratona de Porto Alegre Foto: Arquivo Pessoal

Mas o que será que atraiu uma mulher de 39 anos a mergulhar nos treinos e sair da zona da conforto, largando um emprego CLT para investir no esporte e se tornar empreendedora? Marlei é solteira, todas as amigas foram se casando e ela foi se sentindo um peixe fora d'água. Certo dia ela leu uma matéria que despertou sua atenção:

Com quatro meses de treino, ela estreou na Meia Maratona de Porto Alegre e subiu no pódio pela primeira vez: terceira colocada. Como Morro Reuter tem um relevo desafiador, Marlei começou a treinar em Dois Irmãos, cidade vizinha e mais plana, onde havia um grupo de corrida, do treinador Julio Pauletti. Com essa evolução surpreendente, Pauletti foi investindo cada vez mais na nova aluna. "O Júlio me chamou e a gente conversou. Eu realmente me identifiquei com o esporte, e comecei a interagir cada vez mais", lembra a corredora, que começou a pegar realmente nos treinos em meados de 2019.

“Em 2020, quando as coisas eram pra acontecer comigo na corrida ,veio a pandemia e fiquei 16 meses sem competir e me mantive firme nos treinos”, recorda. “Sofri muito, não foi fácil. Quando as reservas que eu tinha foram se acabando veio o desespero. Foi um período bem difícil, mas me fortaleceu muito mentalmente, principalmente e me deixou ainda mais resiliente e persistente no que eu queria”, afirma. Com a volta das corridas de rua, um dos últimos segmentos a voltar, Marlei começou a se destacar novamente e conseguindo os índices para largar na Elite B, não mais junto com a galera, o que aumentaram suas chances de pódio.