Novela ‘A Infância de Romeu e Julieta’ inspira grande festival esportivo em São Paulo

Da ficção para a realidade. O CEC (Centro Esportivo Castanheiras), lugar fictício da “A Infância de Romeu e Julieta” - novela infantojuvenil do SBT em coprodução com o Prime Video-, vai se transformar no “Festival Esportivo A Infância de Romeu e Julieta”, no dia 25 fevereiro, na Cidade Universitária, em São Paulo. Será a primeira vez que o SBT vai realizar competições esportivas inspiradas no universo das novelas. A organização será em parceria com a BTS Eventos, dos ex-atletas profissionais Silvana Cole e Ricardo Santos; e as modalidades que Romeu, Julieta e seus amigos exercem, foram as selecionadas para o festival na USP. A novela não quer só contar uma história, ela quer deixar um legado de amor, igualdade e inclusão social.

"Todos nós estamos realizados com o projeto e ansiosos para o grande dia. Sintonizar os sucessos das novelas do SBT com um evento esportivo inédito com diferentes modalidades, sem dúvidas, é um grande marco para a emissora. Nós queremos proporcionar o melhor das competições esportivas e atrair a população de todas as idades através da magia emitida pela obra 'A Infância de Romeu e Julieta'. Unir toda a família e trazer muita diversão sempre será a marca registrada do SBT", declara Carolina Scheinberg, gerente de Novos Negócios.

PUBLICIDADE Os atores da novela estarão no local prestigiando o festival e participando das modalidades esportivas. Vai ter corrida de 6km, caminhada de 3km, corrida kids (várias distâncias), jogo de basquete, passeio de bicicleta, passeio de skate, patinação em diversas categorias por idade como 'Battle Slalom Junior Open', 'Free Jump Junior Open', 'Adultos 3 km iniciantes', 'Adultos 10 km intermediários' e 'Adultos 21 km avançados'. A abertura dos portões terá início às 6h, na Av. Mello Moraes s/n, entrada pelo portão principal da USP. O evento é destinado a crianças e adultos de todas as idades que desejam participar das provas ou apenas visitar o local para prestigiar. É necessário se inscrever, inscrições a partir de R$ 99,90, para participar das atividades, no site: https://www.ainfanciaderomeuejulieta.com ou na plataforma TicketSports. O evento contará com muitas surpresas aos inscritos, como a disposição de uma mesa de frutas, água de coco e quick massage. Outras ativações estarão disponíveis ao público geral (pagantes e não pagantes), como brinquedos eletrônicos de basquete e tênis. Todos os participantes que concluírem a prova dentro da modalidade que escolheram receberão medalha de participação. Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da corrida.

O kit do "Festival Esportivo A Infância de Romeu e Julieta" será composto por camiseta, sacochila, medalha (entregue após a conclusão da prova), chip ( apenas para os participantes das corridas a pé e de patins ). O kit será entregue somente para atleta inscrito, mediante apresentação do protocolo de retirada de kit impresso e assinado, e de um documento original com foto. O local e a data da entrega dos kits será divulgado posteriormente.

PROGRAME-SE

*Abertura do Evento= 6h

*Aquecimento= 6h45

*Largadas= 7h, 6km corrida e 3km caminhada; 8h30 início das largadas corridas Kids (50m até 4 anos, 200m 5/6anos, 400m 7/8 anos, 500m 9/10anos, 800m 11/12 anos e 1km 13/14 anos).

*Passeio de Bike 3km e 9km = 8h30

*Skate Largada 3km = 9h30

*Largada Patinação Kids = 10h (100m, 300m, 500m e 1km)

*Largadas Patinação adultos = 10h 30 (3km Iniciantes , 10km Intermediários e 21km avançados)

*Início Basquete Street 3 x 3 às 7h

*Início Patinação Battle Slalom e Patinação Free Jump= Check-in às 7h30