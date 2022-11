Carlos Alberto Parreira: Copa é uma competição ingrata; se errar, volta para casa

Publicidade

As chances de o Brasil conquistar o hexacampeonato no Catar são enormes. Individualmente e coletivamente, a seleção brasileira é a melhor do mundo na atualidade. Se analisarmos os jogadores convocados por Tite para o Mundial deste ano, nenhuma outra equipe tem atletas de tanta qualidade como nós temos do meio de campo para a frente. E o time está motivado e bem treinado.

Participei de dez Copas do Mundo e posso afirmar que é uma competição muito ingrata. Errou, voltou para casa. Quando assumi a seleção brasileira em outras oportunidades, especialmente em 1994, quando erguemos o troféu (tetra nos EUA), desde a primeira reunião com os jogadores, deixei claro que havia 24 anos estávamos voltando para casa e não poderíamos errar mais. Este é o mandamento número um das Copas. Não adianta jogar bonito e errar, porque o preço que se paga é muito alto.

A participação do Brasil no Mundial da Rússia, em 2018, foi boa. Até mesmo na eliminação para a Bélgica, tivemos mais chances de virar o jogo, mas o futebol é caprichoso. Ganhando ou perdendo, sempre há um aprendizado, mas é claro que a derrota dói muito mais. Apesar de renovado, o elenco da seleção possui jogadores experientes, que atuam há anos no futebol europeu. Neymar também está mais senhor de si e mais confiante.

