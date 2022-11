Rudy Landucci: Insiste em zero a zero, eu quero um a um

Publicidade

É com esse belo refrão de “Se”, do Djavan, que começo meu texto para falar da Copa, mas poderia ser também “Samurai”, outra linda canção do cantor alagoano. Samurai me lembra Japão, que me lembra a bela virada contra Alemanha e que, de certa forma, vingou o nosso 7 a 1, não? Óbvio que não, mas que foi legal a virada, isso foi, hein?

A questão é que amamos a Copa, mas temos visto muitos empates e não só empates, mas jogos terminados em zero a zero. Estão empatando mais do que eu quando saio à noite. Se bem que no meu caso são embates disputados com chances para ambos os lados.

Com os quatro empates em zero a zero de cara, esta edição bateu o recorde negativo com mais empates em zero a zero da história dos Mundiais na primeira rodada. E olha que é disparado a Copa com mais acréscimo, ou seja, as seleções estão tendo mais chance de se redimir do que eu quando estava no colégio e ficava de recuperação em seis matérias.

Polônia e México empataram sem gols na primeira rodada do Grupo C. Foto: Martin Meissner/ AP

