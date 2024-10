Dois triatletas morrem durante Mundial na Espanha, diz organização

Dois participantes de um evento da série do Campeonato Mundial de Triatlo na Espanha morreram na quinta-feira, disseram os organizadores. Um atleta era do México e o outro da Grã-Bretanha, disse a World Triathlon, órgão regulador do esporte, em comunicado nas redes sociais.

A organização não os identificou nem informou quantos anos eles tinham. “Nossas mais profundas condolências vão para seus respectivos familiares, amigos, Federações Nacionais e toda a família do triatlo”, dizia o comunicado.

Mundial de triatlo na Espanha Foto: @worldtriathlon

Os organizadores disseram que os dois atletas morreram na prova de velocidade por faixa etária, que acontecia em Torremolinos, Málaga, no sul da Espanha. Os organizadores não responderam imediatamente aos pedidos de comentários na tarde de quinta-feira. A prova de quinta-feira começou com uma natação de 750 metros na praia de Los Alamos, seguida da prova de bicicleta de 20 quilômetros por Torremolinos e terminou com uma corrida de 5 quilômetros pela praia.

Esperava-se que mais de 5.500 atletas de todo o mundo competissem no evento da Série do Campeonato Mundial de Triatlo esta semana, disseram os organizadores antes do evento.

Na quinta-feira, 354 atletas eram esperados para representar a Grã-Bretanha nas corridas de curta distância, de acordo com o British Triathlon. O México tinha 371 atletas que deveriam participar de eventos ao longo da semana.