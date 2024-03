A vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, ficou marcada pelas polêmicas da arbitragem de Bráulio da Silva Machado. Sem o árbitro de vídeo, que entra somente a partir da terceira fase da competição, lances de cartões e expulsões foram contestados por ambos os lados. Com o resultado, a equipe de António Oliveira continua viva no torneio, enquanto o time do ABC Paulista foca apenas na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, o Rubão, foi para as redes sociais reclamar da arbitragem. O time teve um jogador expulso e também o técnico. “É inacreditável como gostam de operar o Corinthians! É vergonhoso!”, escreveu no X (antigo Twitter).

PUBLICIDADE Do outro lado, o atacante Kayke lamentou os erros em tom mais ameno. Para o jogador do São Bernardo, isso não foi o motivo da derrota e da eliminação. “O que acabou definindo o jogo foi o gol rápido que a gente tomou”, analisou. Mas ele lamentou a ausência da arbitragem de vídeo. “Numa competição tão importante como essa, deveríamos ter o VAR desde o início, nas primeiras rodadas, haja vista que nossos árbitros sempre esperam o VAR ajudar. Acaba dificultando não só para o São Bernardo, mas até para o Corinthians. Expulsões, cartões, lances de pênalti... mas isso não é desculpa, fizemos um jogo um pouco abaixo”. Também nas redes sociais, como Rubão, o São Bernardo reclamou do uso de sinalizadores pela torcida corintiana, alegando que a fumaça prejudicou a partida, que chegou a ser paralisada.

1. Expulsão de Garro

O novo camisa 10 corintiano recebeu um cartão amarelo logo aos sete minutos de jogo. Na súmula, Bráulio justificou que o meia deu “uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola”. No fim da primeira etapa, veio a primeira decisão que causou revolta do lado alvinegro.

O São Bernardo tinha um escanteio. Os jogadores estavam em um empurra-empurra na área corintiana e, ainda antes da cobrança, Bráulio flagrou um empurrão do zagueiro Hélder em Garro. Ele aplicou amarelo para ambos, expulsando o argentino, que havia caído em campo e já tinha o cartão. Mesmo com VAR, a expulsão não poderia ser revista, já que o protocolo prevê intervenção do árbitro de vídeo apenas para lances de cartão vermelho direto.

Na súmula, o árbitro justifica que o camisa 10 teve “conduta antidesportiva ao persistir em trocar empurrões com um adversário no momento em que a partida se encontrava paralisada”. A mesma justificativa foi dada ao amarelo recebido pelo defensor. Ocorre que Garro foi empurrado e não empurrou ninguem no lance.

Publicidade

2. Cotovelada de Fagner no rival

O lateral corintiano foi criticado nas redes sociais por uma entrada dura na disputa de bola com o adversário. No lance, ele faz o movimento de proteger a posse com o corpo. Porém, Fagner abre o braço e levanta o cotovelo, atingindo o queixo do jogador do São Bernardo, que cai na disputa. Foi uma cotovelada de baixo para cima.

A disputa ocorreu aos 20 minutos do primeiro tempo. Bráulio deu apenas amarelo para o jogador corintiano. Em caso de um jogo com VAR, o vídeo poderia intervir para indicar possível expulsão do lateral-direito.

3. Anulação de terceiro gol do Corinthians

O placar já estava 2 a 0 quando o time visitante ampliou no Estádio Primeiro de Maio. Yuri Alberto estava de fato adiantado no momento do passe do companheiro corintiano. Contudo, o zagueiro do São Bernardo chegou a dominar a bola antes de perder o controle dela e fazê-la sobrar para o camisa 9.

Isso poderia ter sido interpretado como uma nova origem para o lance, o que faria a posição de Yuri Alberto ser regular. O auxiliar levantou a bandeira, e Bráulio confirmou a marcação de impedimento.

4. Distribuição de cartões amarelos

PUBLICIDADE Além da expulsão de Garro e Hélder, que recebeu corretamente o segundo amarelo no começo do segundo tempo, Bráulio aplicou dez cartões de advertência durante o jogo. A maioria foi justificada em súmula por faltas duras. Nenhuma, contudo, foi semelhante ao lance de Fagner. O técnico António Oliveira recebeu amarelo por reclamações e deixar a área técnica. No fim da partida, após a anulação do terceiro gol, o treinador recebeu o segundo amarelo, sendo expulso. Em súmula, Bráulio afirma que o português esbravejou contra a decisão de impedimento. “Foi por causa desse c.... de bandeira que aconteceu tudo isso”, teria dito.

Próximos jogos

O Corinthians vai conhecer o adversário na terceira fase da Copa do Brasil em sorteio. O próximo jogo será apenas em maio. A equipe só volta a jogar oficialmente no próximo mês, entre os dias 2, 3 e 4 de abril, pela Copa Sul-Americana. Segunda-feira será realizado o sorteio em Luque, na sede da Conmebol, para definir os grupos do torneio continental. Já o São Bernardo tem apenas a disputa da Série C, que começa no dia 20 de abril, e o time do ABC medirá forças com o Náutico, em Pernambuco.