Ex-BBB perde peruca no meio de luta de boxe em evento de Popó; assista

O ex-BBB Hadson Nery perdeu a peruca durante a luta conta o modelo Lucas Viana no Fight Music Show 5. O evento une lutadores profissionais, influenciadores e amante do esporte, com destaque para o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, que enfrenta o argentino Jorge “El Chino” Miranda na luta principal.

PUBLICIDADE Hadson, chamado também por Hadballa, levou um golpe de raspão no topo da cabeça. Foi o suficiente para que a peruca que ele usa descolasse da cabeça. O público, vendo a cena, passou a gritar: “Peruca!”. Pouco depois, Hadson retirou a prótese e voltou para a luta “careca”. Não durou muito porque ele sentiu um golpe na barriga e desistiu da disputa.

Além da luta principal, outra grande atração do Fight Music Show 5 é o duelo entre o medalhista olímpico em Londres 2012 Esquiva Falcão e Morramad Araújo, vencido por Falcão por nocaute técnico