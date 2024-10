Fight Music Show 5: onde assistir ao vivo e card completo do evento com luta de Popó

O FMS 5 ainda terá mais cinco confrontos entre influenciadores no Boxe. O cantor MC Livinho enfrentará o influenciador Fe Alves. Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, vai enfrentar o cantor Nego do Borel. Thomaz Costa e Lucas Penteado fazem um duelo entre atores. O Ex- BBB HadBalla e o Ex- A Fazenda Lu também farão parte dos confrontos.

A edição contará também com uma luta de duplas com Reyphysique e Capial contra Pobre Loco e Jr. Dublê. Além de confrontos entre profissionais de boxe, como Esquiva Falcão x Morramad Araújo e Iago Freitas x Paulo Roberto. Na última edição, o destaque foi o combate entre Popó e Bambam, com vitória tetracampeão mundial de boxe em 40 segundos.