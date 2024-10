Flávia Saraiva curte estrelato e quer usar visibilidade para inspirar: ‘Tem de aproveitar essa fase’

Estrela da ginástica desde adolescente, Flávia Saraiva tem três Olimpíadas no currículo e é um rosto conhecido do torcedor brasileiro. Depois dos Jogos de Paris, com a medalha de bronze por equipes no pescoço, a carioca de 25 anos viu sua imagem ficar muito maior junto ao grande público. Tanto quanto o desempenho esportivo, o carisma a colocou em evidência como personagem do esporte brasileiro.

Flavinha gosta do estrelato e do carinho recebido, mas não personaliza tal reconhecimento. Ela se entende como parte de algo maior, por isso quer usar a própria visibilidade para tornar a ginástica artística mais popular. “Eu adoro (o reconhecimento). É o sonho de todo atleta levar o seu esporte a um nível conhecido mundialmente. Fico muito feliz de a ginástica estar sendo muito conhecida no Brasil, e que seja conhecida cada vez mais”, diz ao Estadão.

Flávia Saraiva aproveita reconhecimento e usa momento de exposição inspirar crianças. Foto: Divulgação/Liga Nescau

PUBLICIDADE Ao mesmo tempo em que usa a exposição para divulgar o esporte de sua vida, a ginasta aproveita as portas abertas pela imagem de ídolo que construiu ao lado de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. Durante o Rock in Rio, conseguiu se encontrar com a cantora americana Kary Perry para entregar a ela um dos collants utilizados pela equipe nacional em Paris. A ideia partiu de Jade, que desenha as vestimentas do time. “A gente fica muito feliz de poder ter essa exposição. Conhecer a Katy Perry foi incrível. Eu como fã fiquei muito feliz de ter dado esse presente para ela. Foi uma ideia da Jade, na verdade. Ela falou: ‘vamos dar um presente para que ela possa lembrar da ginástica do Brasil com muito carinho’. Então, a gente deu esse presente para ela com um carinho enorme da ginástica”, conta.

Com 5,7 milhões de seguidores no Instagram, a ginasta é um sucesso nas redes sociais. Compartilha vídeos produzidos por fãs em sua homenagem e, vez ou outra, viraliza em razão de carisma e senso de humor, como ocorreu com o vídeo em que aparece fugindo do buquê do casamento de Jade.

Flavinha esteve no Clube Esperia, no final de setembro, para uma edição da Liga Nescau, evento que promove a prática de diversas modalidades esportivas adaptadas e não adaptadas para crianças. As inscrições para ginástica cresceram 30% em relação à edição anterior do evento, após a presença da medalhista olímpica ser anunciada no evento.

No clube da zona norte paulistana, a atleta foi tratada como uma verdadeira estrela pelos jovens presentes, que gritavam seu nome ao vê-la passar. Aqueles que conseguiam chegar mais perto, durante uma sessão de autógrafos, se emocionavam com o encontro.

“É aproveitar essa fase do esporte e incentivar cada vez mais crianças a praticarem. A gente ama. A gente sabe quando a gente começou a fazer ginástica, a gente também tinha ídolos. É muito bom inspirar as crianças a praticarem esportes, se sentir amada também e a gente faz ginástica para isso, trazer alegria para as pessoas. Para que elas possam ligar a TV e ter muito orgulho de assistir a gente”, afirma.

Quando fala em inspirar crianças, Flavinha não está falando apenas de esporte profissional, mas também da prática esportiva pela saúde e pelo bem-estar, independentemente do lado competitivo, até porque o Brasil é um país em que mais da metade das escolas não têm estrutura para a execução de atividades físicas. Segundo dados do Censo Escolar de 2023, apenas 36% das escolas públicas contam com quadras esportivas.

“Embaixadores como a Flávia Saraiva têm um papel muito importante, porque eles vão mostrar a rotina deles, dizer que isso é possível e vão inspirar crianças a praticar esportes, ter uma atividade física mais importante”, afirma Tatiany Ernesto, diretora de marketing da Liga Nescau. “Tem crianças que chegam aqui e descobrem esportes que não conheciam, pedem para a mãe para praticar. Mais metade das escolas não têm estrutura, nem acesso à área para praticar atividade física, isso impacta 17 milhões de crianças. Não é sobre esporte de performance, é sobre dar acesso para todos.”