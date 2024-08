Foto histórica de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris vira caderno; veja detalhes

A foto histórica de Gabriel Medina comemorando depois de pegar uma onda perfeita nas Olimpíadas de Paris vai virar uma capa de caderno.

Empresa de papelaria e especialista em material escolar, a Tilibra atendeu os pedidos dos brasileiros e anunciou nas redes sociais um caderno com a imagem.

Foto icônica de Gabriel Medina vai virar caderno Foto: Jerome Brouillet/AFP

”Foi aqui que pediram um caderno Tilibra do @gabrielmedina? Então já podem comemorar, porque é real! Agora só nos resta aguardar o ouro, que ele vem também”, escreveu a empresa.

O surfista, que se prepara para a semifinal contra o australiano Jack Robinson, comentou a postagem com alguns emojis de apaixonado. As semifinais e final do surfe masculino estavam programadas para o último sábado, 3, mas foram adiadas para essa segunda-feira, 5, por causa das condições do mar em Teahupoo, no Taiti.

Sobre a foto

A foto icônica de Gabriel Medina foi batida pelo francês Jerome Brouillet, de 39 anos. Natural de Marselha, litoral da França, o fotógrafo reside hoje em dia no Taiti, na Polinésia Francesa, que é o local onde as provas do surfe têm sido disputadas nessas Olimpíadas.

A imagem flagra o surfista ‘voando’ sobre o mar do Taiti e fazendo o número um com as mãos logo depois de sair do tubo na onda que lhe rendeu nota 9.9, a maior registrada na história do surfe olímpico.