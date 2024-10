Abel diz que Botafogo está acima do Palmeiras por mérito: ‘Todos sabem o investimento que fizeram’

“Fomos a equipe que mais criou, mas não fomos eficazes. Tudo se resume à eficácia. Não conseguimos marcar nas quatro oportunidades que criamos. Sou pragmático e, em quatro, precisa fazer um, senão se arrisca a não ganhar o jogo. É aceitar o resultado e seguir em frente”, resumiu Abel Ferreira, recordando os cabeceios de Flaco López e Maurício, além das finalizações de Rony e Dudu.

“Pena não conseguir sair com o resultado com as chances que tivemos. O adversário foi mais agressivo nos duelos e se defendeu muito bem. O que vale, no final, são as bolas que entram no gol”, afirmou o treinador, resignado com o empate.