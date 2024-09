Até quando Abel Ferreira fica como técnico do Palmeiras?

Após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o técnico Abel Ferreira tem como foco no restante da temporada 2024 o título do Campeonato Brasileiro, que daria ao português e ao alviverde um inédito tricampeonato nacional. Com forte concorrência de equipes como Botafogo, Flamengo e Fortaleza, o Palmeiras terá grandes desafios em busca do troféu.

Desde que chegou, Abel já levantou, além de dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Paulistas. O treinador é o maior vencedor do Palmeiras ao lado de Oswaldo Brandão, ambos com dez canecos cada.

Abel Ferreira estreou no comando do Palmeiras no fim de 2020 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Em janeiro de 2024, a presidente do Palmeiras Leila Pereira anunciou a renovação de contrato do treinador. O clube ampliou o vínculo que iria até dezembro deste ano para o final de 2025. Ou seja, para além do título nacional da atual temporada, o treinador português disputará, pelo menos, mais três competições nacional em sua possível última temporada no clube.