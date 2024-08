Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 4 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Juventude buscando se afastar do Z-4. Já o Palmeiras joga fora de casa com o Internacional e quer encerrar a sequência de três derrotas consecutivas.

Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

No último jogo, o Corinthians empatou com o Grêmio em casa em duelo pelo Brasileirão. Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA

Campeonato Brasileiro

16h - Fluminense x Bahia

16h - Corinthians x Juventude

16h - Athletico-PR x Grêmio

17h - Internacional x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Ponte Preta x Avaí

18h30 - Novorizontino x Goiás

18h30 - Operário-PR x CRB

Campeonato Brasileiro Série C

16h30 - Londrina x Floresta

16h30 - Ypiranga-RS x Ferroviária

19h - CSA x Náutico

19h - São Bernardo x Caxias

Campeonato Brasileiro Série D