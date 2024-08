Agenda: confira os jogos de hoje, quarta-feira, no futebol

A quarta-feira, dia 28 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Copa do Brasil, São Paulo e Atlético-MG jogam a primeira partida das quartas de final do torneio. Também na competição, Bahia e Flamengo disputam uma vaga na semifinal.

Já no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Internacional e Criciúma e Red Bull Bragantino se enfrentam. Na Europa, o Campeonato Espanhol, a Copa da Liga Inglesa e os playoffs da Liga dos Campeões agitam a rodada. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

19h30 - Cruzeiro x Internacional

19h30 - Criciúma x Bragantino

Copa do Brasil

21h30 - São Paulo x Atlético-MG

21h30 - Bahia x Flamengo

Champions League

13h45 - Qarabag x Dínamo Zagreb

16h - Estrela Vermelha x Bodo/Glimt

16h - Slavia Praga x Lille

16h - Slovan Bratislava x Midtjylland

Campeonato Brasileiro Feminino

15h30 - Palmeiras x Cruzeiro

15h30 - Ferroviária x Internacional

Copa da Liga Inglesa

15h30 - Wolverhampton x Burnley

15h45 - West Ham x Bournemouth

15h45 - Wimbledon x Ipswich

15h45 - Cardiff x Southampton

15h45 - Swansea x Wycombe Wanderers

15h45 - Colchester United x Brentford

16h - Nottingham Forest x Newcastle

Publicidade

La Liga

14h - Athletic Bilbao x Valencia

14h - Valladolid x Leganés

16h30 - Real Sociedad x Alavés

16h30 - Atlético de Madrid x Espanyol

Copa da Alemanha

13h - Carl Zeiss Jena x Bayer Leverkusen

Liga Conferência

13h - Gent x Partizan

13h - Istanbul Basaksehir x St. Patrick’s

Campeonato Saudita