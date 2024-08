Agenda: confira os jogos de hoje, quinta-feira, no futebol

A quinta-feira, dia 8 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Copa do Brasil, São Paulo e Goiás se enfrentam e decidem a última vaga para as quartas de final do torneio.

Nas Olimpíadas de Paris 2024, Egito e Marrocos fazem a decisão de terceiro lugar do futebol masculino. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Copa do Brasil

20h - Goiás x São Paulo

Campeonato Paulista Feminino

15h - Realidade Jovem x Ferroviária

Futebol masculino - Olimpíadas