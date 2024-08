Agenda: confira os jogos de hoje, sexta-feira, no futebol

A sexta-feira, dia 2 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Série B do Brasileirão, o Santos recebe o Sport em casa e busca ampliar sua vantagem na liderança do torneio.

Nas Olimpíadas de Paris 2024, o futebol masculino tem suas quartas de final: França x Argentina, Egito x Paraguai, Marrocos x Estados Unidos e Japão x Espanha. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Brusque x América-MG

21h30 - Santos x Sport

Futebol masculino - Olimpíadas