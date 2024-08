Agenda: confira os jogos de hoje, sexta-feira, no futebol

A sexta-feira, dia 23 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta enfrenta o Operário-PR em Campinas.

Na Europa, Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol. Já no Campeonato Alemão, o confronto é entre Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro Série B

21h30 - Ponte Preta x Operário-PR

La Liga

14h - Celta x Valencia

16h30 - Sevilla x Villarreal

Bundesliga

15h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen

Campeonato Saudita