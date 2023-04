Água Santa fica sem calendário e jogadores da maior zebra do Paulistão 2023 têm futuros distintos

O elenco do Água Santa que fez história ao chegar à final do Paulistão passou a não existir mais após o apito final no Allianz. Sem divisão nacional (ainda), o time de Diadema não tem mais calendário na temporada. Os “heróis” da campanha vão precisar ir a outros clubes para continuar em atividade. Alguns destaques já têm destino certo, como o artilheiro Bruno Mezenga. Outros, valorizados pelo desempenho, definem o futuro na semana.

Quando o Água Santa superou o Bragantino, nos pênaltis, na semifinal do Paulistão, o técnico Thiago Carpini jogou luz ao fato de o time correr o risco de ficar sem jogadores para o segundo duelo da final. Isso porque a janela de transferências domésticas fechava no dia 3 de abril, cinco dias antes da finalíssima, e jogadores com pré-contrato com outras equipes deveriam se apresentar aos seus novos clubes. A questão sensibilizou a CBF, que ampliou o período de transações entre times brasileiros até dia 20. Assim, o Água pôde contar com todo o seu elenco na derrota para o Palmeiras ontem.

Bruno Mezenga vai reforçar o Santos na sequência da temporada Foto: Rebeca Regis/Ag. Paulistão

Do time titular, oito atletas já sabem onde vão jogar. O caso mais emblemático é de Mezenga. O centroavante de 34 anos renovou com o Água Santa e acertou seu empréstimo até o fim do ano com o Santos.

Ele chegou em janeiro, marcou sete gols em 14 jogos e ficou com a vice-artilharia do Paulistão. “A contratação do Mezenga aconteceu a quatro mãos, comigo e com o Carpini. A gente precisava de um centroavante com presença de área, experiente e dentro da nossa realidade salarial. Foi aí que surgiu a chance”, disse Julio Rondinelli, executivo de futebol do clube. “Mezenga é um cara de muito profissionalismo, que treina bastante, cuida da alimentação. Um exemplo para os outros atletas.”

Outro que está a caminho do Santos é o lateral-direito Gabriel Inocêncio, improvisado na esquerda por Carpini. Quem também tem chances de jogar em um time da Série A é o meia Luan Dias. Rondinelli afirma que o clube recebeu sondagens de Corinthians, Santos, São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, mas nenhuma proposta foi colocada à mesa. O Água Santa espera receber cerca de R$ 3 milhões por 50% do contrato do atleta, revelado nas categorias de base do time.

SÉRIE B

Os demais titulares terão a Série B como destino. O goleiro Ygor Vinhas e o zagueiro Didi serão emprestados ao Avaí. O zagueiro Marcondes e o meia Igor Henrique estão a caminho do Vila Nova. O volante Thiaguinho e o lateral Reginaldo vão para Ituano e Juventude, respectivamente. Todinho renovou, mas ainda não acertou o seu empréstimo. ABC, Vitória e Juventude têm interesse. Tocantins pode sair sem renovar. O mesmo ocorre com Rodrigo Sam, capitão que ficou suspenso das finais pelo vermelho recebido contra o Bragantino. Mirassol e Fortaleza querem o jogador.

O Água Santa se resguardou e estendeu o vínculo de boa parte dos jogadores antes de cedê-los por empréstimo. Serão transferidos com opção de compra que, caso não seja exercida, garante o retorno deles ao clube. O treinador renovou seu contrato até 2024. Ele vai para a Europa terminar curso da Uefa e depois fará estágios em diferentes clubes do Brasil. O Água Santa quer chegar à Série B em 2026 com ele no comando. l