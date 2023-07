Ajax comunica que Van der Sar continua na UTI, mas não corre mais risco de morte

O Ajax atualizou nesta terça-feira o estado de saúde do ex-goleiro Edwin Van der Sar, que sofreu um AVC durante as férias na Croácia. Segundo o comunicado, ele não corre mais risco de morte, mas continua na UTI.

“Edwin ainda está na unidade de terapia intensiva, mas está estável. Ele não está em perigo de vida. Sempre que o visitamos, ele é comunicativo. Temos que esperar pacientemente para ver como sua situação se desenvolverá”, diz o comunicado do Ajax, clube em que Van Der Sar foi revelado e no qual trabalhou como dirigente até maio deste ano.

Vários clubes e jogadores prestaram homenagens e deixaram os seus votos de boa recuperação ao ex-jogador, a exemplo de Manchester United, Fulham e Juventus. Após a terceira colocação do Ajax no Campeonato Holandês, Van der Sar, então CEO do clube, entregou o cargo alegando estar “exausto”. Foram 11 anos no Conselho do Clube.

Edwin Van Der Sar segie internado após sofrer um AVC na última semana Foto: Eva Plevier / REUTERS

De acordo com o jornal holandês Telegraaf, o ex-goleiro passava férias em uma ilha de Split, na Croácia, quando sofreu hemorragia cerebral. Ele precisou ser transportado de helicóptero para o hospital e está sob cuidados da terapia intensiva. Desde então, torcedores dos clubes onde o goleiro brilhou organizaram correntes de oração por sua recuperação.