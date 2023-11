Albânia x Ilhas Faroe: onde assistir, horário e escalações das equipes

Albânia e Ilhas Faroe disputam o último jogo das Eliminatórias para a Eurocopa 2024 nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Air Albania, em Tirana, na Albânia. A seleção comandada pelo brasileiro Sylvinho ainda vive a euforia da segunda classificação da história para o torneio europeu, conquistada na última semana.

Líder do grupo com 14 pontos, a Albânia vive ótima fase. Até então, a campanha nas Eliminatórias tem quatro vitórias, dois empates e uma derrota, em sete jogos. Um dos empates foi contra a Moldávia, na última rodada. Foi o suficiente para a classificação. Agora, a equipe pode terminar como líder do Grupo E. Basta vencer a seleção das Ilhas Faroe, ou empatar, mas contar com tropeço da República Tcheca, que teve jogador afastado por deixar a concentração e ir se divertir em uma boate.

Do outro lado, tem o saco de pancadas do Grupo E. As Ilhas Faroe tiveram seis derrotas e um empate nos sete jogos disputados até então. A equipe marcou apenas dois gols: um contra a Moldávia, na estreia, em que empatou por 1 a 1, e outro contra a Albânia, na derrota por 3 a 1. A seleção das Ilhas Faroe vem de derrota, na semana passada, em amistoso contra a Noruega, de Haaland, que também já está fora do torneio europeu.

Vitória dá a liderança ao time treinado pelo brasileiro Sylvinho. Foto: Arte/Estadão

ALBÂNIA X ILHAS FAROE: TUDO SOBRE O JOGO PELA ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

DATA : 20/11 (segunda-feira).

: 20/11 (segunda-feira). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: Estádio Air Albania, em Tirana

ONDE ASSISTIR ALBÂNIA X ILHAS FAROE AO VIVO:

ESPN 4 (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALBÂNIA

Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Çikalleshi, Seferi. Técnico: Sylvinho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DAS ILHAS FAROE

Andrias Edmundsson; Hordur Askham, Odmar Faero, Viljormur Davidsen, Jóannes Danielsen; Brandur Hendriksson, Solvi Vatnhamar; Jóan Edmundsson, Andrass Johansen. Técnico: Hakan Ericson.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ALBÂNIA E ILHAS FAROE