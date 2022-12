Álbum de figurinhas e Copa do Mundo são os assuntos mais pesquisados no Google em 2022

A febre do álbum de figurinhas da Panini da Copa do Catar e o Mundial foram dois dos assuntos mais pesquisados no Brasil em 2022. Segundo levantamento do Google, liberado nesta semana, os temas repercutiram positivamente no País, com os dados apontando para um recorde de pesquisas no território nacional. As buscas queriam saber quanto o torcedor gastaria para preencher sua coleção e o valor da figurinha extra de Neymar, que chegou a ser vendida por R$ 9 mil.

A Copa do Mundo, por exemplo, atingiu na última semana um novo pico de interesse, evidenciando o sucesso da competição nas redes sociais e também na internet. O volume de pesquisas passou a aumentar após o primeiro jogo, entre Catar e Equador, no dia 20 de novembro; Irã e Sérvia, seleções envolvidas em manifestações políticas e públicas, estiveram entre as mais relacionadas com os índices de pesquisa.

A seleção marroquina, que conquistou um feito histórico ao eliminar a Espanha e se classificar às quartas de final pela primeira vez em sua história, também acompanhou uma tendência nas buscas nos últimos dias. Além disso, todos os Estados brasileiros mostraram um interesse superior a 50% do volume de pesquisas sobre o Mundial. O futebol continua em alta no interesse do brasileiro. Santa Catarina e Paraná foram os que mais buscaram, enquanto o Amapá ficou na “lanterna” das pesquisas no Google. No Brasil, o tema “Copa do Mundo” só fica atrás das Eleições 2022 do Google.

Richarlison, artilheiro do Brasil na Copa, foi o atleta mais buscado no Google em 2022. Foto: Martin Meissner/AP

Richarlison, artilheiro da seleção no Mundial do Catar, foi o atleta mais procurado no Google em 2022. Com três gols, sendo dois deles no primeiro jogo contra a Sérvia, o atacante teve um volume de pesquisas recorde durante a primeira semana da competição. O Espírito Santo, Estado natal do jogador, foi onde houve o maior índice de buscas pelo craque do Tottenham.

Antes do início da Copa, outro tema repercutiu na internet e nas pesquisas na plataforma: o álbum de figurinhas, com todos os jogadores e seleções participantes da Copa no Catar. Lançada pela Panini em agosto, a coleção virou uma febre entre jovens e adultos. A pergunta “quanto custa o álbum da Copa” foi uma das mais realizadas no último ano. Cada envelope foi colocado à venda por R$ 4; em 2018, este valor era de R$ 2, 50% menor. As buscas queriam saber quando cada um gastaria para preencher a coleção.

Durante a semana dos dias 21 e 27 de agosto, a plataforma de pesquisas do Google registrou o maior de volume de pesquisas sobre o álbum da Copa. No Brasil, as buscas ficaram concentradas na região Sul e Sudeste. São Paulo liderou as pesquisas, seguido por Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Preço das figurinhas da Copa estiveram entre os assuntos mais buscados no Google em 2022. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Outra pesquisa relacionada à Copa e o álbum é o valor da figurinha do Neymar. Em agosto, o Estadão informou que um cromo especial do atacante da seleção brasileira foi colocado à venda por R$ 9 mil. Segundo a Panini, estas figurinhas especiais eram as mais raras nos pacotes, estando em 1% dos envelopes. Por outro lado, elas não fazem parte da coleção em si, não tendo espaço para colar no livro ilustrado. São itens especiais para colecionadores.