Além de Endrick: conheça os jogadores que vão defender o Brasil no Pré-Olímpico de futebol

Os 23 jovens jogadores que tentarão levar a seleção olímpica aos Jogos de Paris-2024 se apresentaram nesta segunda-feira, 8, na Granja Comary, em Teresópolis, e começaram a preparação para o Pré-Olímpico, torneio que dá duas vagas ao megaevento que será disputado na capital francesa.

A competição será disputada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela. O Brasil integra o Grupo A do torneio, junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo se enfrentam. Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, e as duas melhores seleções no geral se classificam para a Olimpíada.

A seleção brasileira é a atual bicampeã olímpica e vai atrás, sob a liderança do jovem fenômeno Endrick, do Palmeiras, da vaga nos Jogos de Paris para, em julho, buscar o tricampeonato.

Endrick é, ao lado de John Kennedy, talismã do Fluminense, de quem mais se espera dessa talentosa seleção, treinada por Ramon Menezes. “Quando chegamos aqui na Seleção, elogiei muito essa geração, porque de fato eu estava de frente de uma geração muito promissora, que vem comprovando isso”, disse o treinador.

“Temos jogadores com histórico fantástico de seleção brasileira, de base, alguns que já tiveram a oportunidade de estar na principal. É um grupo forte, concentrado, para que a gente consiga conquistar nosso objetivo”, completou Menezes.

Endrick é o grande astro da seleção que disputará o Pré-Olímpico Foto: Joilson Marconne/CBF

O técnico conversou com os dirigentes dos clubes antes de fazer a convocação. A CBF contou com a sensibilidade das agremiações para que os atletas fossem cedidos. Ajudou o fato de a competição ser disputada antes do início do Brasileirão.

O Palmeiras não liberaria seu craque, figura central na conquista do dodecampeonato ano passado. O problema para o clube paulista é que, na venda do jogador para o Real Madrid, ficou acertado que o atacante teria de ser obrigatoriamente liberado em caso de convocação ao Pré-Olímpico. Dessa maneira, o garoto vai desfalcar o time de Abel Ferreira na Supercopa contra o São Paulo e em ao menos sete rodadas do Paulistão.

Além de Endrick

Pelo que fez na base e também já no profissional, Endrick é, naturalmente, o maior destaque da seleção que vai jogar o pré-olímpico. Mas há outros valores individuais na lista de Ramon Menezes que também têm pouca idade e muito talento.

São os casos de Maurício, meia-atacante que brilha no futebol brasileiro com a camisa do Inter, Alexsander, meio-campista que ganhou espaço no Fluminense de Fernando Diniz em 2023, e Gabriel Pec, artilheiro do Vasco na temporada passada, com 14 gols. Ele está a caminho do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Poucos atletas que atuam foram do País foram convocados porque os clubes europeus fazem jogo duro para liberar seus ativos. Revelado pelo Palmeiras, o meio-campista Danilo, por exemplo, havia sido chamado, mas o Nottingham Forest vetou sua ida à Venezuela.

Na lista de Ramon, há cinco jogadores que defendem clubes do exterior: o lateral-direito Khellven, do CSKA, da Rússia, o zagueiro Arthur Chaves, que defende o Académico de Viseu, de Portugal, o meio-campista Andrey Santos, revelado pelo Vasco e devolvido recentemente ao Chelsea pelo Nottingham Forest, o meia-atacante Gabriel Pirani, do DC United, dos Estados Unidos, e o atacante Marquinhos, do Nice, da França.

“O grupo é muito bom, é sempre muito unido”, afirmou Andrey em sua chegada a Teresópolis. Dos 23 convocados, 20 já estiveram com o técnico Ramon. Foram chamados 18 jogadores que atuam no Brasil após 80 nomes observados. “Disputamos três competições em 2023 com conquistas no Pan e no Sul-Americano. Observamos 80 atletas para fechar nos 23 e 20 deles já estiveram aqui”, falou o comandante.

Veja a lista dos convocados: