Alemanha x Holanda na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalação

Em setembro, no último duelo entre as seleções, as equipes empataram por 2 a 2 na Holanda. Na última rodada, a Alemanha venceu a Bósnia e Herzegovina, fora de casa, enquanto os holandeses somaram apenas um ponto diante da Hungria, em empate por 1 a 1.

A Alemanha tenta se recuperar no cenário internacional sob o comando de Julian Nagelsmann, ex-técnico do Bayern de Munique e RB Leipzig. Na Eurocopa de 2024, em que a seleção sediou o torneio, foi eliminada nas quartas de final diante da Espanha, em jogo que foi decidido na prorrogação.