Alemanha x Turquia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Classificada para a Eurocopa 2024 por ser o país sede, a Alemanha realiza amistoso internacional contra a Turquia neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. A anfitriã do torneio continental tem aproveitado a Data Fifa para aprimorar o trabalho do técnico Julian Nagelsmann, que faz somente a sua terceira partida no comando da tetracampeã mundial. Após a chegada do treinador, a seleção derrotou os Estados Unidos, por 3 a 1, e empatou com o México, por 2 a 2.

A Turquia se classificou para a Eurocopa no mês passado, ao golear por 4 a 0 a Letônia. A seleção lidera o Grupo D, com 16 pontos, seis à frente do País de Gales, e aproveita a folga na rodada das Eliminatórias para testar opções diante de um forte adversário. Sob a batuta do técnico italiano Vincenzo Montella, os turcos buscam um melhor desempenho no torneio continental. Nas últimas duas edições, em 2016 e 2020, não passaram da fase de grupos.

Alemanha e Turquia se enfrentam em amistoso internacional, em Berlim, neste sábado. Foto: Arte/Estadão

ALEMANHA X TURQUIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

LOCAL : Berlim, Alemanha.

: Berlim, Alemanha. ESTÁDIO : Estádio Olímpico.

: Estádio Olímpico. DATA : 18/11/2023 (sexta-feira).

: 18/11/2023 (sexta-feira). HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ALEMANHA X TURQUIA AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star + (streaming).

ESCALAÇÕES DE ALEMANHA E TURQUIA

ALEMANHA - Ter Stegen; Tah, Hummels, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Gundogan; Wirtz, Brandt, Sané; Fullkrug. Técnico : Julian Nagelsmann.

- Ter Stegen; Tah, Hummels, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Gundogan; Wirtz, Brandt, Sané; Fullkrug. : Julian Nagelsmann. TURQUIA - Cakir; Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozkacar; Akgun, Çalhanoglu, Yuksek, Ozcan, Akturkoglu; Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ALEMANHA E TURQUIA