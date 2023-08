Almería x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Campeonato Espanhol continua neste fim de semana. Depois de estrear vencendo, o Real Madrid volta a campo neste sábado, 19, às 14h30, para enfrentar o Almería, fora de casa. Apesar de ter conquistado os três pontos na primeira rodada, o time de Carlo Ancelotti chega para o jogo tendo que lidar com os problemas físicos de seus jogadores.

Com problemas no joelho, o goleiro Courtois e o zagueiro Militão ficarão de fora de quase toda a temporada do Real Madrid. Além da dupla, Ferland Mendy, Arda Guler e Dani Ceballos estão entregues ao departamento médico por causa de lesões. Desta forma, o treinador italiano quebra a cabeça para montar o time e pode ter que usar o goleiro Kepa, recém contratado por empréstimo, como titular.

Do outro lado, o Almería começou muito mal a temporada nacional. Na primeira rodada, mesmo jogando em seu estádio, o time foi superado pelo Rayo Vallecano, por 2 a 0. Além de buscar somar os primeiros pontos na temporada, o time terá que superar os desfalques de Léo Baptistão e Svidersky, que estão machucados.

Almería x Real Madrid - Campeonato Espanhol Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Almería.

ESTÁDIO: Estádio del Maditerráneo.

DATA: 19/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ALMERÍA: Mariño; Pubill, Edgar Gonzalez, Babic e Akieme; Robertone e Baba; Arribas, Ramazani e Embarba; Luis Suárez. Técnico : Vicente Moreno.

: Vicente Moreno. REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran García; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vinicius Junior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS