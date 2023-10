América-MG 1 x 2 Botafogo: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo deu um bico de vez na fase conturbada e voltou aos trilhos na busca pelo título do Brasileirão que não vem desde 1995. Nesta quarta-feira, em jogo mais complicado que o esperado diante do lanterna América-MG, o líder disparado contou com dois belos gols de Júnior Santos para celebrar a segunda vitória seguida, desta vez por 2 a 1, e ampliar sua vantagem para 12 pontos diante do Red Bull Bragantino, que visita o Santos nesta quinta-feira. Foi a primeira vitória da história dos cariocas atuando em Belo Horizonte contra o América-MG pela competição nacional. Confira os gols e melhores momentos: