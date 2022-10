Após ‘funeral’, Cássio fala em levantar a cabeça em busca da vaga na Libertadores

O clima de ‘funeral’ no vestiário do Corinthians, após a derrota para o Flamengo nos pênaltis na final da Copa do Brasil, precisa ser superado o mais rápido possível. Esta foi a mensagem do goleiro Cássio, que aponta como último objetivo para a temporada uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

“Não temos tempo para lamentar. Amanhã (hoje) já temos de levantar a cabeça e nos preparar para jogar no Brasileiro e buscar uma vaga direta para a Libertadores”, disse o goleiro, que, apesar de ter pego um pênalti, dividiu a culpa pela derrota juntamente com todo o elenco corintiano.

Cássio lamentou a derrota na final da Copa do Brasil e pregou foco total na busca por uma vaga na Libertadores. Foto: Andre Coelho/EFE

“A culpa é de todo mundo. Ganhamos todos e perdemos todos também. Fizemos dois grandes jogos e perdemos lutando, com muita dedicação. É por isso que dói mais, porque o empenho de todos foi muito grande.”, afirmou o capitão corintiano, que demonstrou apoio à permanência do técnico Vítor pereira na próxima temporada.

“Acho que ele fez um grande trabalho. Disputamos as três competições, chegamos à final da Copa do Brasil e estamos entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas o Vítor disse que depende da parte familiar, então vamos ver o que será decidido por ele e pela diretoria.”