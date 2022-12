A Argentina colocou ponto final no jejum de 36 anos sem título Mundial e conquistou a Copa do Mundo do Catar após superar a França nos pênaltis na decisão deste domingo, 18. Após empatarem em 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação, Argentina e França decidiram o título na disputa de pênaltis. O goleiro argentino Dibu Martínez defendeu duas cobranças, a Argentina fez 4 a 2 e conquistou o torneio.

