Argentina x Colômbia na final da Copa América: data, horário e onde assistir

Argentina e Colômbia farão a final da Copa América 2024. O jogo, que ocorre no próximo domingo, dia 14 de julho, às 21h (horário de Brasília), terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do Globoplay. O confronto acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Atual campeã do torneio, a seleção argentina bateu o Canadá por 2 a 0 nas semifinais e vai defender o seu título em solo norte-americano. É a quinta final da Copa América para o craque Lionel Messi, que revelou estar fazendo suas últimas partidas pela equipe albiceleste.

Caso vença o título, a Argentina passará o Uruguai e se tornará a seleção que mais vezes ganhou o torneio. Do outro lado do campo, a seleção colombiana sofreu, mas bateu o Uruguai e vai em busca do seu segundo triunfo no campeonato. A equipe comandada por Néstor Lorenzo vem apresentando bom futebol e quer surpreender a favorita da competição.