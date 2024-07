Argentina x Colômbia na final da Copa América: onde assistir ao vivo e escalação das equipes

Argentina e Colômbia farão a final da Copa América 2024. O jogo, que ocorre no próximo domingo, dia 14 de julho, às 21h (horário de Brasília), terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do Globoplay. O confronto acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Atual campeã do torneio, a seleção argentina bateu o Canadá por 2 a 0 nas semifinais e vai defender o seu título em solo norte-americano. É a quinta final da Copa América para o craque Lionel Messi, que revelou estar fazendo suas últimas partidas pela equipe albiceleste.

Argentina e Colômbia se enfrentam neste domingo na final da Copa América. Foto: Arte/Estadão

Caso vença o título, a Argentina passará o Uruguai e se tornará a seleção que mais vezes ganhou o torneio. Do outro lado do campo, a seleção colombiana sofreu, mas bateu o Uruguai e vai em busca do seu segundo triunfo no campeonato. A equipe comandada por Néstor Lorenzo vem apresentando bom futebol e quer surpreender a favorita da competição.

ARGENTINA X COLÔMBIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AMÉRICA

DATA : 14/07/2024.

: 14/07/2024. HORÁRIO : 21 horas (horário de Brasília).

: 21 horas (horário de Brasília). LOCAL: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

ONDE ASSISTIR ARGENTINA X COLÔMBIA NA FINAL DA COPA AMÉRICA AO VIVO:

TV Globo (TV aberta).

(TV aberta). SporTV (TV fechada).

(TV fechada). Globoplay (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO ARGENTINA

ARGENTINA - Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister e Di Maria; Messi e Julian Alvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COLÔMBIA

COLÔMBIA - Vargas; Santiago Árias, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARGENTINA X COLÔMBIA