Jogador do Argentinos Jrs sofre lesão assustadora em lance com Marcelo, do Fluminense

Uma lesão chocante marcou o segundo tempo entre Argentinos Juniors e Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O experiente Marcelo tentou drible em Sánchez e acabou pisando na perna do zagueiro. O próprio jogador brasileiro pediu atendimento ao rival.

De acordo com o Argentinos Juniors, após passar por exames, foi diagnosticada uma luxação no joelho esquerdo de Luciano Sálchez.

Luciano Sánchez sofre lesão durante jogo com o Fluminense em Buenos Aires. Foto: Luciano González/ EFE

O lateral ficou totalmente abalado ao ver o adversário machucado gravemente no chão - ele acabou retirado de maca e levado direto para o vestiário com suspeita de fratura. Marcelo foi expulso após revisão do VAR, mesmo com todo o time alegando que não foi intencional. Marcelo saiu de campo chorando. Veja vídeo:

Em campo, Fluminense busca empate após expulsão de goleiro adversário

Uma noite que poderia ser de drama e derrota acabou com festa da torcida e do time do Fluminense. A equipe brasileira somou um ótimo empate em Buenos Aires no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, por 1 a 1, diante do Argentinos Juniors.

Continua após a publicidade

Depois de passar sufoco no primeiro tempo, sair em desvantagem no marcador e ver Marcelo expulso no começo da fase final, o time do Rio se beneficiou de um cartão vermelho para o goleiro rival e a consequente ida de um atacante para o gol, pois já havia feito as cinco trocas. A situação acabou ajudando o time carioca a buscar a igualdade.

A partida de volta será na próxima terça-feira, no Maracanã, e o Fluminense terá a força da torcida para carimbar a vaga às quartas de final. Mas terá de jogar bem mais que o apresentado na Argentina, diante de um rival bem treinado. Apenas a vitória vale a classificação direta. Qualquer empate leva a decisão para pênaltis.