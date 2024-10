A Premier League promete pegar fogo neste domingo! Arsenal e Liverpool medem forças no Emirates Stadium depois de ambos times terem vencido seus compromissos no meio de semana pela Liga dos Campeões. Agora, o clássico é pelo Campeonato Inglês e uma vitória pode significar a liderança para um deles. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília).

A briga está boa na parte de cima da tabela. Atualmente, o Liverpool está na 2ª colocação, com 21 pontos e um jogo a menos que o líder Manchester City, que soma 23. O Arsenal não está muito distante. Os donos da casa têm17 pontos na 4ª colocação. Em caso de vitória, ultrapassa o Aston Villa, que é 3º. Um tropeço pode dar brecha para Brighton e Nottingham Forest (5º e 6º com 16 pontos, respectivamente) se aproximar ainda mais do pelotão de frente.

Arsenal x Liverpool na Premier League: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

ARSENAL x LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE:

DATA : 27/10/2024.

: 27/10/2024. HORÁRIO : 13h30 (horário de Brasília).

: 13h30 (horário de Brasília). LOCAL: Emirates Stadium.

ONDE ASSISTIR ARSENAL x LIVERPOOL AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL:

ARSENAL - Raya; Partey, White, Gabriel Magalhães e Kiwior; Merino, Rice e Havertz; Sterling, Gabriel Martinelli e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL:

LIVERPOOL - Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Luis Díaz, Salah e Núñez. Técnico: Arne Slot.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E LIVERPOOL:

22/10/2024 - Arsenal 1x0 Shakhtar Donestsk (Liga dos Campeões).

- 1x0 Shakhtar Donestsk (Liga dos Campeões). 23/10/2024 - RB Leipzig 0x1 Liverpool (Liga dos Campeões).