Assista a todos os gols da campanha vitoriosa do Palmeiras no Brasileirão 2023

Dono do melhor ataque do Brasileirão, o Palmeiras marcou 64 gols na vitoriosa campanha que resultou em seu 12º título nacional e terminou o torneio com o saldo de gols mais positivo (31). A trajetória até mais uma taça teve golaços, viradas improváveis e goleadas, incluindo os 5 a 0 sobre o São Paulo. O protagonista foi o jovem Endrick, máximo goleador da equipe na competição, com brilho na reta final. O Estadão separou, um a um, os melhores momentos de todos os 38 jogos do dodecacampeão brasileiro.

1ª rodada - Palmeiras 2 x 1 Cuiabá

2ª rodada - Vasco 2 x 2 Palmeiras

3ª rodada - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

4ª rodada - Goiás 0 x 5 Palmeiras

5ª rodada - Palmeiras 4 x 1 Grêmio

6ª rodada - Palmeiras 1 x 1 Red Bull Bragantino

7ª rodada - Santos 0 x 0 Palmeiras

8ª rodada - Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras

9ª rodada - Palmeiras 3 x 1 Coritiba

10ª rodada - São Paulo 0 x 2 Palmeiras

11ª rodada - Bahia 1 x 0 Palmeiras

12ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Botafogo

13ª rodada - Athletico-PR 2 x 2 Palmeiras

14ª rodada - Palmeiras 1 x 1 Flamengo

15ª rodada - Internacional 0 x 0 Palmeiras

16ª rodada - Palmeiras 3 x 1 Fortaleza

17ª rodada - América-MG 1 x 4 Palmeiras

18ª rodada - Fluminense 2 x 1 Palmeiras

19ª rodada - Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

20ª rodada - Cuiabá 0 x 2 Palmeiras

21ª rodada - Palmeiras 1 x 0 Vasco

22ª rodada - Corinthians 0 x 0 Palmeiras

23ª rodada - Palmeiras 1 x 0 Goiás

24ª rodada - Grêmio 1 x 0 Palmeiras

25ª rodada - Red Bull Bragantino 2 x 1 Palmeiras

26ª rodada - Palmeiras 1 x 2 Santos

27ª rodada - Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG

28ª rodada - Coritiba 0 x 2 Palmeiras

29ª rodada - Palmeiras 5 x 0 São Paulo

30ª rodada - Palmeiras 1 x 0 Bahia

31ª rodada - Botafogo 3 x 4 Palmeiras

32ª rodada - Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR

33ª rodada - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

34ª rodada - Palmeiras 3 x 0 Internacional

35ª rodada - Fortaleza 2 x 2 Palmeiras

36ª rodada - Palmeiras 4 x 0 América-MG

37ª rodada - Palmeiras 1 x 0 Fluminense