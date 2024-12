Athetico-PR x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O time comandado por Mano Menezes, por sua vez, vai precisar fazer algo que pouco tem feito no Brasileirão para sair da Ligga Arena com a vitória: gols. O Fluminense tem o terceiro pior ataque da competição com 30 bolas na rede. Keno, que sentiu o tornozelo no último jogo contra o Criciúma, desfalca o time. Já Ganso, que saiu com dores na lombar, é dúvida.

O Athletico-PR é o 15º colocado com 41 pontos, dois a mais do que o Fluminense, que está na 16ª posição com 39 pontos. Os times estão próximos da zona de rebaixamento. O Criciúma é o time que abre o Z-4, em 17º lugar, com 38 pontos, seguido do Bragantino, com 37 pontos.