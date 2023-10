Athletico-PR x América-MG: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Athletico Paranaense recebe o América-MG, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Grêmio fora, e empatar com Bragantino e Botafogo, a equipe de Curitiba busca uma vitória para tentar entrar no G-4 da competição. Os mineiros, praticamente rebaixados, jogam as suas últimas fichas tentando escapar da segunda divisão.

Na quinta colocação, o Athletico tem 45 pontos, dois a menos que o Palmeiras, time que abre a zona de classificação por vagas diretas na Copa Libertadores. O América é o lanterna, com apenas 19, a 12 de distância do Goiás, com 31, primeiro time fora do Z-4.

Athletico-PR e América-MG se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ATHLETICO-PR X AMÉRICA-MG: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 25/10 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

ONDE ASSISTIR ATHLETICO-PR X AMÉRICA-MG AO VIVO

Rede Furacão (streaming)

Cazé TV (streaming)

TNT (canal fechado)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ATHLETICO-PR E AMÉRICA-MG

ATHLETICO-PR : Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Kaíque Rocha), Erick, Fernandinho e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico : Wesley Carvalho.

: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Kaíque Rocha), Erick, Fernandinho e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. : Wesley Carvalho. AMÉRICA-MG: Jori; Burgos (Éder), Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Martinez, Benítez e Marlon; Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETICO-PR E AMÉRICA-MG