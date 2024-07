Athletico-PR x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atual sexto colocado no Brasileirão, o Athletico-PR recebe nesta quarta-feira, 10, o Bahia, quinto colocado, em confronto direto na busca por uma vaga no G4 da competição. A partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro começa às 19h na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná.

Após apresentar nesta terça-feira, 9, o uruguaio Martín Varini novo treinador, o rubro-negro ainda não poderá contar o estrangeiro no banco de reservas e seguirá sendo comandado pelo interino Juca Antonello. O técnico contará com o retorno do goleiro Bento, após a eliminação com o Brasil na Copa América, mas ainda não há garantia que vá para a partida. Leo Linck, reserva que ocupou a vaga nesse período, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão por expulsão. Já Nikão e Mastriani são ausências por conta de lesão, enquanto Cannobio segue servindo o Uruguai.

Do lado tricolor, Rogério Ceni não terá mistério para escalar o onze inicial. Mesmo com o anúncio da saída do centroavante Óscar Estupiñán nesta terça, que volta ao futebol inglês, o time deve ser o mesmo que entrou em campo no começo da partida contra o Palmeiras. O elenco tem nomes de peso pendurados na partida, como Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everaldo.

ATHLETICO-PR X BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 10/07/2024

19 horas (horário de Brasília) Local: Arena da Baixada - Ligga Arena, Curitiba, Athletico-PR

ONDE ASSISTIR A HOLANDA ATHLETICO-PR X BAHIA:

Rede Furacão e CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

Athletico-PR: Léo Linck (Bento); Leo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho, Erick, Zapelli e Christian (Cuello); Julimar e Pablo. Técnico: Juca Antonello.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

