Athletico-PR x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Faltam menos de dez partidas para o fim do Brasileirão. Enquanto a disputa no topo da tabela segue acirrada ponto a ponto entre clubes como Botafogo e Palmeiras, do outro lado, no fim do ranking, times ainda tentam fugir da zona de degola, que parece uma ameaça cada vez maior. É o caso do Athletico-PR, que recebe o Cruzeiro em Curitiba na tentativa de acumular três pontos importantes para afastar, ao menos um pouco, o fantasma da Série B.

Quase no fim da tabela do campeonato, o Athletico-PR enfrenta uma corrida contra o tempo. Poucos pontos são necessários para sair da zona de rebaixamento, onde se encontra atualmente na décima oitava colocação. Ao mesmo tempo, há poucas partidas para conquistar as pontuações necessárias. Nas últimas oportunidades, o clube paranaense foi de mal a pior: em cinco partidas, perdeu quatro jogos e empatou somente um. Um ponto de quinze disputados.

Athletico-PR x Cruzeiro: onde assistir ao vivo na TV e online

Já o Cruzeiro tem a oportunidade de respirar aliviado, já que está na oitava posição na tabela. Por ora, o clube mineiro não se classifica para a fase de grupos da Copa Sul-Americana da próxima temporada e pode galgar degraus ainda mais altos. No entanto, é necessário ter cuidado: ainda competindo a Sul-Americana deste ano, o time divide atenção e energia dos jogadores entre dois campeonatos.

ATHLETICO-PR X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 26/10/2024

26/10/2024 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ONDE ASSISTIR A ATHLETICO-PR X CRUZEIRO AO VIVO

Cazé TV (streaming)

(streaming) Amazon Prime Video (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Belezi; Madson, Erick, Felipinho e Esquivel; Cuello, Mastriani e Julimar. Técnico: Lucho González.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Mateus Vital, Matheus Pereira e Jhosefer; Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETICO-PR E CRUZEIRO