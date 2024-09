Athletico-PR x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Por outro lado, o Athletico terá um importante desfalque. O volante e capitão do time Fernandinho está fora da partida com lesão na coxa. Outros nomes descartados para o jogo de logo mais são os meias Praxedes e Zé Vitor, que não podem reforçar o elenco do rubro-negro paranaense por já terem atuado por outras equipes na competição. Praxedes era jogador do RB Bragantino e Zé Vitor do Maringá.

No vestiário carioca, o zagueiro João Victor, suspenso, não atua. O técnico Rafael Paiva também lida com as baixas de Paulinho, Jair, Adson e Guilherme Estrella, todos fora por questões físicas. A boa notícia para a torcida vascaína é o retorno de Phillipe Coutinho, que deve pintar no onze inicial depois de aprimorar sua parte física.