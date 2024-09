Atlético de Madrid expulsa torcedor por atirar objetos, mas fica de ‘mãos atadas’ contra organizada

Em comunicado oficial, o Atlético afirma que passará a adotar em seu regulamento duas punições para os torcedores: expulsão por atirar objetos no gramado e a proibição do uso de máscaras no interior do Estádio Metropolitano. Isso porque parte dos torcedores da equipe, muitos ligados ao movimento dos ultras, fizeram uma campanha para que a torcida usasse máscaras no jogo contra o Real Madrid com o objetivo de dificultar a identificação dos autores de atos racistas contra o atacante Vinicius Jr.

“O clube vai incorporar em breve no seu regulamento interno a proibição de utilização no interior do estádio de qualquer elemento ou vestimenta que impeça distinguir o rosto de uma pessoa para ocultar a sua identidade, situação que até agora não estava contemplada em nossos regulamentos. Caso esta regra seja violada, será realizada a sua expulsão imediata das instalações”, diz o texto.