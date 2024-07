Atlético-GO x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação das equipes

O duelo entre xarás coloca dois times em posições opostas na tabela do torneio nacional. Enquanto a equipe goianiense sonha em sair do Z-4, atualmente o clube está em penúltimo lugar, o time paranaense busca voltar ao G-4. O clube da casa, no entanto, conta com uma nova injeção de ânimo: após a demissão de Jair Ventura, Vagner Mancini foi contratado como novo técnico.

Ainda não se sabe se o treinador estará em campo para o confronto, mas caso isso não ocorra, o interino Anderson Gomes deve comandar o equipe. Do outro lado, a equipe do Paraná também perdeu um treinador recentemente, mas ainda não contratou alguém para o lugar de Cuca. O interino Juca Antonello continua no comando.