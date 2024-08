Atlético-GO x Internacional no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os mandantes contam com o retorno do goleiro Ronaldo, que se recuperou de lesão, e do atacante Janderson, suspenso na [ultima rodada. O técnico Umberto Louzer também contará com Gonzalo Freitas, recuperado de dores musculares. Já o volante Baralhas e o lateral-esquerdo Guilherme Romão estão fora por terceiro amarelo.

Já o Inter deve ir a campo com o mesmo time que enfrentaram o Juventude no meio de semana. Vitão, na zaga, e Bruno Henrique, no meio, são opções que podem aparecer no onze inicial. O outro meia, Bruno Tabata, que estrou na rodada passada, pode ser escalado como titular novamente.