Atlético-MG 0 x 1 Corinthians: assista ao gol e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

O Corinthians assumiu sua condição na temporada. Fechou a casinha com três zagueiros, povoou o meio de campo e ficou apenas com Róger Guedes e Yuri Alberto com a responsabilidade de se virar na frente. Os laterais Fagner e Fábio Santos também foram importantes em três funções diante do Atlético dentro do Mineirão: eles ajudaram na marcação, reforçaram o meio defensivamente e ainda tiveram liberdade para se juntar aos dois da frente. Deu certo.