Atlético-MG x Alianza Lima: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A equipe peruana lidera a chave e vem de surpreendente vitória sobre o Libertad no Paraguai, encerrando longo jejum de 11 anos sem triunfos no torneio. Já os mineiros ainda não pontuaram e precisam urgentemente de uma vitória para evitar despedidas precoces.

O Alianza Lima também vai bem no Campeonato Peruano. Por lá, a equipe ocupa a vice-liderança, com apenas um ponto a menos que o Universitario. No Brasileirão, o Atlético conseguiu sua primeira vitória no fim de semana e está no meio da tabela.

ATLÉTICO-MG x ALIANZA LIMA

DATA : 03/05/2023 (quarta-feira).

: 03/05/2023 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Atlético-MG e Alianza Lima medem forças nesta quarta em Belo Horizonte. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (apenas para MG)

ESPN

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG - Everson; Edenilson, Bruno Fuchs, Jemerson (Nathan Silva) e Rubens; Otávio, Zaracho, Igor Gomes (Pavón, Patrick) e Hyoran; Pavón (Vargas) e Hulk. Técnico : Eduardo Coudet.

- Everson; Edenilson, Bruno Fuchs, Jemerson (Nathan Silva) e Rubens; Otávio, Zaracho, Igor Gomes (Pavón, Patrick) e Hyoran; Pavón (Vargas) e Hulk. : Eduardo Coudet. ALIANZA LIMA - Angelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Ricardo Lagos e Pablo Míguez; Josepmir, Andrés Andrade e Bryan Reyna; Jesús Castillo, Aldair Rodríguez e Pablo Sabbag (Barcos). Técnico: Guillermo Salas.

ÚLTIMOS RESULTADOS