Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Em campanha de reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Corinthians inicia o returno neste domingo, 27, diante do Atlético-MG. As equipes se enfrentam na Arena MRV, às 19h, em confronto da 20ª rodada. O time paulista almeja voos maiores na competição nacional e joga em Belo Horizonte buscando ampliar a sequência invicta de três jogos sem perder.

O Corinthians ainda não perdeu desde a estreia do técnico Ramón Díaz. O time do Parque São Jorge venceu o Criciúma (2 a 1) e o Bahia (0 a 1), e vem de um empate por 2 a 2 no confronto direto com o Grêmio na luta contra o descenso. Os resultados fizeram a equipe alvinegra se afastar do Z-4, mas um novo tropeço pode fazer o clube voltar a ficar ameaçado. Isso porque a maioria dos seus concorrentes tem dois jogos a menos.

Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE “Há coisas a melhorar. Teremos que recuperar, não estamos 100% contentes porque queríamos ganhar”, comentou Díaz após o empate na quinta-feira. “São muitos jogos e vamos tentar recuperar.” A tendência é o Corinthians repetir o esquema com três zagueiros diante do Atlético-MG. Cacá está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Gustavo Henrique, Caetano e o jovem João Pedro Tchoca disputam uma vaga na defesa. Caso resolva mudar a formação tática, o atacante Wesley e o volante Charles, que fez boa estreia na rodada passada, podem ser opções.

Melhor jogador do Corinthians em 2024, Rodrigo Garro é alvo de times do exterior nesta janela de transferências. O River Plate, da Argentina, terra natal do meio-campista, demonstrou interesse e fez uma proposta pelo atleta, prontamente recusada pela diretoria corintiana. O clube trabalha para qualificar ainda mais o elenco e não deseja perder mais jogadores.

O contrato com a Esportes da Sorte, nova patrocinadora do clube, prevê R$ 57 milhões para a contratação de um nome de peso, mas não é possível afirmar que tal atleta chegaria para jogar ainda nesta temporada.

A reabilitação também é tema no Atlético-MG. Considerado um dos favoritos ao título, o time quase não figurou na parte de cima da tabela no primeiro turno e sofreu com a grande quantidade de baixas no elenco, seja por lesão ou convocação à Copa América. Assim como o Corinthians, o time mineiro está invicto há três partidas. O clube está na 10ª posição, com 25 pontos, mas com dois jogos a menos.

Publicidade

Para o duelo deste domingo, o Atlético terá os retornos do meia Zaracho e do lateral-esquerdo Rubens, liberados pelo departamento médico. A partida também pode marcar a estreia do volante Fausto Vera com a camisa atleticana. O volante ex-Corinthians foi recentemente contratado pelo clube mineiro após perder espaço na equipe paulista.

Corinthians e Atlético-MG já se enfrentaram 86 vezes na história, com boa vantagem dos paulistas. A equipe paulista venceu 36 partidas, contra 28 dos mineiros, além de 22 empates. Será a primeira vez do time corintiano jogando na Arena MRV, novo estádio atleticano.

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 28/07/2024

28/07/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

PUBLICIDADE ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Arana, Otávio, Fausto Vera, Bernard e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique (João Pedro Tchoca); Matheuzinho, Raniele (Alex Santana), Ryan (Charles) Rodrigo Garro e Hugo; Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz. ÚLTIMAS PARTIDAS DE ATLÉTICO-MG E CORINTHIANS 21/07- Atlético-MG 2 x 0 Vasco - Brasileirão

2 x 0 Vasco - Brasileirão 25/07 - Corinthians 2 x 2 Grêmio - Brasileirão