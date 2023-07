Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, Atlético-MG e Flamengo não decepcionaram neste sábado. Jogando no Independência, os dois times entregaram jogo disputado, intenso e de muitas possibilidades. O time carioca se agarrou a uma delas e venceu o rival mineiro de virada, por 2 a 1, com dois gols em apenas sete minutos, no segundo tempo.