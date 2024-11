Atlético-MG e Flamengo decidem o título da Copa do Brasil neste domingo, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O time mineiro tem uma missão indigesta, já que perdeu no Maracanã por 3 a 1. No entanto, o gol marcado por Alan Kardec, no final da partida, deixou o sonho vivo.

PUBLICIDADE Sob o comando de Gabriel Milito, o Atlético vem fazendo uma campanha impecável em Copas, já que também está na decisão da Libertadores. No Brasileirão, por outro lado, vem fazendo campanha apenas mediana. Há um detalhe importante, caso não seja campeão ao menos em um torneio, o clube poderá ficar sem vaga na Libertadores do próximo ano. Do outro lado, o Flamengo recuperou o bom futebol com a saída de Tite e a efetivação de Filipe Luis. Eliminado na semifinal da Libertadores e na quarta posição do Brasileirão, o clube rubro-negro deposita todas suas fichas na Copa do Brasil para dar mais uma volta olímpica em sua história.

Atlético-MG x Flamengo na final da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

A final traz também alguns números interessantes. Esta pode ser a maior virada da história da competição. um time que perdeu a primeira partida por dois gols de diferença conseguiu vencer o jogo de volta com três gols de vantagem.

Arrascaeta pode se tornar também o maior campeão da Copa do Brasil, já que tem duas conquistas pelo Cruzeiro (2017 e 2018) e uma pelo Flamengo (2022). Ao lado de Gabigol e Bruno Henrique, o meia pode se igualar a Zica e Júnior como os jogadores com mais títulos na história do clube carioca. Esta seria a 13ª conquista.

Este também será o primeiro título em disputa da Arena MRV. A conquista, inclusive, apagaria a derrota no primeiro clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, por 2 a 0.

Curiosamente, o Atlético não derrotou o Flamengo em casa desde a Copa do Brasil de 2022, quando acabou sendo eliminado da competição pelo próprio clube rubro-negro.

Para a partida, o Atlético terá um desfalque importante, já que não poderá contar com Deyverson, que vem sendo decisivo na Libertadores. O atacante já atuou na competição pelo Cuiabá e não vem podendo defender o clube mineiro.

Por outro lado, o Atlético ganhou a volta de Bernard. O meia ficou 41 dias afastado dos gramados por ter sofrido uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, em setembro. A expectativa é que ele inicie o duelo pela necessidade de balançar as redes.

“Vamos sair para a segunda mão da final com muita energia para ver se é possível superar o Flamengo. O Atlético vai fazer tudo o que pode para sair com o título”, afirmou Milito.

Do outro lado, o Flamengo deve ir com força máxima. Em relação ao jogo de ida, Alex Sandro está recuperado de lesão. Erick Pulgar e Bruno Henrique cumpriram suspensão e também estão de volta.

A esperança de gols fica por conta de Gabigol, que pode se tornar o jogo que mais balançou as redes no torneio. Ele tem três gols em decisões, assim como Arrascaeta.

Título foi porque Tite me deixou com essa herança. Simples assim. Fissurado em ganhar medalhas, títulos, fazer história. Privilégio disputar essa final. Vitória sempre importante, tem sempre responsabilidade grande com a camisa do Flamengo.

ATLÉTICO-MG x FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DA COPA DO BRASIL:

DATA : 10/11/2024.

: 10/11/2024. HORÁRIO : 16 horas (horário de Brasília)

: 16 horas (horário de Brasília) LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG x FLAMENGO AO VIVO:

TV Globo (TV aberta).

(TV aberta). SporTV (TV fechada).

(TV fechada). Premiere ( pay-per-view ).

( ). Amazon Prime Video (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG:

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.