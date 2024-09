Atlético-MG x Fluminense na Libertadores: onde assistir, horário e escalação

Na ida, no Maracanã, o Fluminense ganhou por 1 a 0, com gol do meio-campo Lima. No duelo de volta, um empate garante o time tricolor na semifinal da competição continental pelo segundo ano consecutivo – em 2024, se sagrou campeão ao derrotar o Boca Juniors no Rio. O Atlético-MG precisa de uma vitória para permanecer vivo: em caso de triunfo por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis; dois ou mais gols, garante a vaga aos mandantes.

O Fluminense luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro – está na 18ª colocação, com a mesma pontuação que o Vitória, primeiro clube fora do Z-4. Na Libertadores, no entanto, pode garantir sua quinta classificação consecutiva no mata-mata – sem contar a vitória que garantiu o título continental à equipe.